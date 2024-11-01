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Bolu'da Hobi Evi Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'da Hobi Evi Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
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Bolu'da, aşağısoku mahallesindeki hobi amaçlı kullanılan tek katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Bolu'da, yangın çıkan tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Aşağısoku Mahallesi Çay Sokak'ta kimsenin yaşamadığı ve sahibinin hobi amaçlı kullandığı tek katlı ahşap evde yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve SEDAŞ ekibi sevk edildi.

Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ederek kısa sürede söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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