Bolu'da hız ihlalleri Mobil Hız Tespit Sistemi'yle belirleniyor

ZONGULDAK (AA) - Bolu'da Jandarma sorumluluk bölgesinde kullanılan Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS), hız ihlallerinin belirlenmesinde ekiplere kolaylık sağlıyor.

Yerli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı MTS, İl Jandarma Komutanlığı tarafından mart ayında kullanılmaya başlandı.

Jandarma sorumluluk sahası içinde bulunan ilçe yolları ile Bolu- Zonguldak kara yolu olarak bilinen D-750 kara yolunda kullanılan MTS'den gece-gündüz ve olumsuz hava şartlarında da faydalanılabiliyor.

Otomobil, kamyonet ve kamyon sınıflarındaki araçların hız limitlerinin aynı anda denetlenebildiği MTS, aynı anda onlarca aracı 4 şeride kadar eş zamanlı takip edebiliyor ve ihlallerini ayrı ayrı belirleyebiliyor.

Araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri her bir araç için tespit edilebilen MTS ile yapılan trafik denetimleri, sürücüler için caydırıcı bir etken oluyor.

MTS ile hıza dayalı trafik kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, MTS'yi uygulama ve denetimlerde aktif olarak kullanılıyor. Jandarma personeli, uygulama noktasında durdurulan sürücülere MTS hakkında bilgi vererek hız sınırını aşan sürücülere ceza uyguluyor.

Trafik uygulaması esnasında MTS'yi gören sürücü Serkan Pınarlı, Jandarma personelinden sistem hakkında bilgi aldı.

Pınarlı, AA muhabirine, uygulamadan memnun olduğunu belirterek "Herkesin trafik kurallarına riayet etmesini rica ediyorum." dedi.