Bolu'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

BOLU'da, farklı mahallelerde kar maskesi takarak 2 bisiklet ve 2 motosiklet çaldığı tespit edilen 2 şüpheliden 1'i yakalanıp, tutuklandı.

Tabaklar, Çıkınlar ve Beşkavaklar mahallelerinde geçen hafta toplam 2 bisiklet ve 2 motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kar maskeleriyle hırsızlık yaptığı belirlenen S.Ö. ve M.A.Ç.'nin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden S.Ö. polis tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Firari M.A.Ç.'nin yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.