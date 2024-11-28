Bolu'da Hırsızlık Şüphelisi Otelde Yakalandı
Bolu'da üç evden hırsızlık yaptığı belirlenen 26 yaşındaki A.K. isimli şüpheli, konakladığı otelde gözaltına alındı. 70 bin lira değerinde eşyaların çalındığı ihbarı üzerine başlatılan operasyonda, güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemleri kullanılarak şüphelinin kimliği tespit edildi.
Bolu'da evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, konakladığı otelde gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, İzzet Baysal, Sümer ve Sandallar mahallelerinde 3 evden yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet, saat ve değerli eşya çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve plaka tanıma sistemlerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını zanlı A.K'nin (26) gerçekleştirdiğini tespit etti.
İl merkezindeki bir otelde konakladığı belirlenen şüpheli, kaldığı odaya düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi.