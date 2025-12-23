Haberler

Bolu'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bolu'da evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarma tarafından yapılan operasyonda, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bolu'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada, "evden hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle Y.Y, E.Y, E.C. ve F.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.C. ve F.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
