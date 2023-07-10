Bolu'da yaklaşık 2 gün boyunca aralıksız olarak devam eden ve sellere sebep olan yağmur miktarı açıklandı. Açıklanan rakamlar arasında heyelanın yaşandığı Bolu Dağı'na metrekareye 184 kilogram yağmur düştüğü görüldü.

Bolu'da heyelana ve sellere sebep olan yağışın miktarı açıklandı

BOLU - Bolu'da yaklaşık 2 gün boyunca aralıksız olarak devam eden ve sellere sebep olan yağmur miktarı açıklandı. Açıklanan rakamlar arasında heyelanın yaşandığı Bolu Dağı'na metrekareye 184 kilogram yağmur düştüğü görüldü.

Bolu'da hafta sonu boyunca aralıksız olarak devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezi ve çevresinde bulunan dereler taşarken, yollar sel suları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Sağanak yağışlar ilçelerde de özellikle derelere yakın olan yerleşim alanlarında su baskınlarına sebep oldu.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, 2 gün boyunca aralıksız olarak devam eden yağmur miktarını açıkladı. Yağmurun en çok etkilediği yerlerden birisi olan ve yaşanan heyelan sebebiyle trafiğe kapatılan Bolu Dağı Tüneli mevkiinde metrekareye toplam 184,4 kilogram yağmur düştü. Derelerin taşması neticesinde su baskınlarının yaşandığı Bolu şehir merkezinde ise metrekareye toplam 73,4 kilogram yağmur düştü. Dörtdivan ilçesine 36,1 kilogram, Gerede'ye 104,8 kilogram, Göynük'e 22,4 kilogram, Mengen'e 104,5 kilogram, Mudurnu'ya 22,3 kilogram, Seben'e 2,5 ve Yeniçağa'ya ise 83,9 kilogram yağmur yağdı.