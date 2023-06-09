Bolu'da Heyelan Sonrası Dev Kaya Parçaları Yola İndi

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde yağmur nedeniyle oluşan heyelan sonrası ormandan kayan dev kaya parçaları yola indi. Mengen-Yeniçağa yolunun Yeniçağa istikameti ulaşıma kapanırken karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

Mengen-Yeniçağa kara yolunun Yumrutaş mevkiinde, bölgede etkili olan yağmur yağışlarının ardından heyelan meydana geldi. Metrelerce yükseklikteki dağlardan kopan toprak ve dev kaya parçaları, yol kenarındaki beton bariyerleri de parçalayarak yola indi. Beton bariyerler dev kaya parçalarının birçoğunun ise yola inmesini önledi. Heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa kara yolunun Yeniçağa yönü, Mengen ilçesi girişinden itibaren ulaşıma kapatıldı. Araçlar Gökçesu beldesi güzergahına yönlendirildi. Kara yolları ekipleri yolu açıp kaya parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.