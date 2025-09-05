Haberler

Bolu'da Havadan Trafik Denetimi: 23 Sürücüye Ceza

Bolu'da jandarma tarafından gerçekleştirilen havadan trafik denetimlerinde, kural ihlali yapan 23 sürücüye toplamda 120 bin 857 TL para cezası uygulandı.

Ankara-İstanbul arasındaki önemli geçiş noktası olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi ile Yeniçağa-Mengen-Devrek D-750 kara yolunda Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından havadan denetim yapıldı. Jandarma Havacılık Komutanlığına ait cayrokopter ile trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edildi. Denetimlerde bin 378 araç kontrol edildi. Denetimlerde emniyet şeridi üzerinde duraklama yapan, park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan 23 sürücüye toplam 120 bin 847 TL ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
