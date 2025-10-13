Haberler

Bolu'da Hapis Cezası Olan 4 Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Bolu Valiliği, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlünün yakalandığını ve cezaevine gönderildiğini açıkladı. Hükümlüler arasında çocuk istismarı, görevi yaptırmamak için direnme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından ceza alanlar yer alıyor.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası olan 1, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası olan 2 ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan kesinleşmiş 10 ay hapis cezası olan 1 hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, cezaevine teslim edildi.

