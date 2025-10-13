Bolu'da Hapis Cezası Olan 4 Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Bolu'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü cezaevine gönderildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası olan 1, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası olan 2 ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan kesinleşmiş 10 ay hapis cezası olan 1 hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, cezaevine teslim edildi.