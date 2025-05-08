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Bolu'da Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Ormanda Yakalandı

Bolu'da Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Ormanda Yakalandı
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Bolu'da, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S, jandarma ekipleri tarafından saklandığı ormanda yakalandı. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bolu'da hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı ormanda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

İstihbari çalışmalar sonucunda ekipler, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S'nin ormanlık alanda saklandığını belirledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince yakalanan E.S, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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