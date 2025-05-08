Bolu'da Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Ormanda Yakalandı
Bolu'da, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S, jandarma ekipleri tarafından saklandığı ormanda yakalandı. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bolu'da hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı ormanda yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
İstihbari çalışmalar sonucunda ekipler, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S'nin ormanlık alanda saklandığını belirledi.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince yakalanan E.S, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel