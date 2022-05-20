Bolu'da halk otobüsü şoförü hayatını kaybetti - Haberler

Bolu'da halk otobüsü şoförü hayatını kaybetti
AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da halk otobüsüne binerken merdivenlerden düşen şoför, yaşamını yitirdi.
Bolu'da halk otobüsüne binerken merdivenlerden düşen şoför, yaşamını yitirdi.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünde halk otobüsü şoförlüğü yapan Sedat Kahraman (62) araca bineceği sırada dengesini kaybederek merdivenlerden beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahraman, Bolu İzzet baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kahraman, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel