Bolu'da halk otobüsü şoförü hayatını kaybetti - Haberler

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Bolu'da halk otobüsü şoförü hayatını kaybetti

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da halk otobüsü şoförü hayatını kaybetti

Bolu'da halk otobüsüne binerken merdivenlerden düşen şoför, yaşamını yitirdi.

Bolu'da halk otobüsüne binerken merdivenlerden düşen şoför, yaşamını yitirdi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünde halk otobüsü şoförlüğü yapan Sedat Kahraman (62) araca bineceği sırada dengesini kaybederek merdivenlerden beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahraman, Bolu İzzet baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kahraman, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sedat Kahraman, Halk Otobüsü, Bolu, Güncel, Haberler

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