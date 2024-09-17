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Bolu'da Halk Otobüsü Kavgasında Bıçaklama İddiası

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Bolu'da bir halk otobüsünde tartışan iki yolcu, durakta inince kavgaya devam etti. İ.Ç. bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı, polisin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

BOLU'da, halk otobüsünde tartışan 2 yolcunun durakta indikten sonra süren kavgasında İ.Ç. bıçakla yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ç. ile bir yolcu halk otobüsünde tartıştı. Durakta otobüsten inen taraflar tartışmaya devam etti. İ.Ç. tartışma sırasında bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan İ.Ç., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis Bolu

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