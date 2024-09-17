Bolu'da Halk Otobüsü Kavgasında Bıçaklama İddiası

BOLU'da, halk otobüsünde tartışan 2 yolcunun durakta indikten sonra süren kavgasında İ.Ç. bıçakla yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ç. ile bir yolcu halk otobüsünde tartıştı. Durakta otobüsten inen taraflar tartışmaya devam etti. İ.Ç. tartışma sırasında bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan İ.Ç., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.