Bolu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Ankara'da 6 yıl önce gasp olayına karıştığı iddiasıyla Bolu'da yakalanan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı cezaevine gönderildi. Ankara'da 6 yıl önce gasp olayına karıştığı iddiasıyla Bolu'da yakalanan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı cezaevine gönderildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başkentte Aralık 2016'da gasp olayına karışan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Yunus Y'nin (38) kentte bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adresi belirlenen zanlı, ekiplerce kent merkezinde gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel Emniyet Müdürlüğü Ankara Bolu Güncel Haberler

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