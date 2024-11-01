Bolu'da Hakkında Hapis Cezası Olan 10 Hükümlü Yakalandı
Bolu'da yapılan operasyon sonucu, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri, geçen ay aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmada haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.