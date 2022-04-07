Bolu'da hafif ticari araçla cip çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da hafif ticari araçla cip çarpıştı, 4 kişi yaralandı

AA - İsmail Kabasakal - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu'da hafif ticari araçla cip çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ciple hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

YENİÇAĞA, BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ciple hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden İ.Ö. idaresindeki 14 KD 914 plakalı ciple A.S. yönetimindeki 37 ABS 913 plakalı hafif ticari araç, Mengen kavşağında çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü A.S. ile cipte bulunan İ.A, E.R.A. ve S.A. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bolu'da hafif ticari araçla cip çarpıştı, 4 kişi yaralandı

AA / İsmail Kabasakal - Güncel

İstanbul, Yeniçağa, Tragger, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title