Bolu'da hafif ticari araçla cip çarpıştı, 4 kişi yaralandı
AA - İsmail Kabasakal - Güncel
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ciple hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
YENİÇAĞA, BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ciple hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden İ.Ö. idaresindeki 14 KD 914 plakalı ciple A.S. yönetimindeki 37 ABS 913 plakalı hafif ticari araç, Mengen kavşağında çarpıştı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü A.S. ile cipte bulunan İ.A, E.R.A. ve S.A. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / İsmail Kabasakal - Güncel