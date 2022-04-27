Bolu'da hafif ticari aracın tıra arkadan çarptığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Haberler

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Bolu'da hafif ticari aracın tıra arkadan çarptığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da hafif ticari aracın tıra arkadan çarptığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametine seyreden Mustafa Y. idaresindeki 34 BJC 990 plakalı hafif ticari araç, Cankurtaran kesimi Pavullu köyü mevkisinde önünde seyreden Turan Ç. yönetimindeki 54 ABP 629 plakalı tıra çarptı.

Kazayı fark eden tır şoförü, aracı sağ şeride çekerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Yunus Bülbül'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü Mustafa Y. ise müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Anadolu Otoyolu, Tragger, Ankara, Bolu, Güncel, Haberler

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