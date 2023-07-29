Bolu'da hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde D-100 karayolunda içerisinde 5 kişinin bulunduğu hafif ticari araç takla attı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde D-100 karayolunda Köroğlu Tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Ayşe Yadigar T. idaresindeki 06 AN 9138 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak yolda tepetaklak oldu. Meydana gelen kazada sürücü Ayşe Yadigar T. ve araçta yolcu konumunda bulunan 4 kişi yaralandı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi yapıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU