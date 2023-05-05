Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü

Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolundan Düzce istikametine seyreden Melike T. idaresindeki 54 B 5834 plakalı hafif ticari araç, Yolçatı köyü mevkisindeki kavşakta Mehmet Ö. yönetimindeki 14 ABR 917 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Mualla Özbey (68) ve otomobildeki Meryem T, hafif ticari araçtaki Efe, Emre ve Zehra T. yaralandı.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mualla Özbey, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, bir otomobilin araç içi kamerası tarafından kaydedildi.