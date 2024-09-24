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Bolu'da Gönüllü Öğretmenler Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi

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Bolu'da yapılan arama kurtarma tatbikatına 6 ilden gelen 150 gönüllü öğretmen katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte doğada arama kurtarma uygulamaları yapıldı.

Bolu'da 6 ilden gelen gönüllü 150 öğretmen, Aladağ Yaylası'nda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Bolu Arama Kurtarma Birimi öncülüğünde, Aladağ Yaylası Türkiye İzcilik Federasyonu Tevfik Rüştü Günday İzcilik Kamp Alanı'nda yapılan tatbikata, Bolu, Karabük, Kastamonu, Yalova, Düzce, Bartın ve Zonguldak'tan 150 gönüllü öğretmen katıldı.

Tatbikat öncesinde Oryantiring Federasyonu Bolu İl Temsilciği desteğiyle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aladak Kamp Eğitim Merkezi'nde oryantiring etkinliği düzenlendi.

Daha sonra gönüllü öğretmenlerin katılımıyla doğada arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Tatbikata, Bolu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Yeşil ile Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Türkiye Koordinatörü Metin Tayarer de katıldı.

MEB Bolu AKUB Ekip Lideri Adem Tahmaz, AA muhabirine, verimli geçen kampa katılan gönüllülere ve etkinliğe destek olan firmalara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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