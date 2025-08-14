Bolu'da Gölköy Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Düzeye Düştü

Bolu'da Gölköy Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Düzeye Düştü
Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 30'a düştü. Barajda sadece 4 aylık su kaldığı belirtiliyor.

BOLU'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 30'lara düştü. Barajda 4 aylık içme ve kullanma suyu kaldı.

Kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü, ilkbaharda kar sularının erimesiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı. Kentte seyreden sıcak ve yağışsız havalar ile ayrıca suyun tarımsal sulamada kullanılması nedeniyle barajın doluluk oranı yüzde 30 seviyesine düştü. 17 Ağustos itibariyle barajdan tarım arazilerine sulama ihtiyacı için su verme işleminin durdurulması planlanıyor. Gölde ihtiyacı karşılayabilecek 4 aylık su kaldığı belirtildi. Su seviyesinin çekildiği alanlar gözle görülür hale geldi ve adacıklar oluştu.

