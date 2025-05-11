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Bolu'da Geceyi Aydınlatan Şimşekler

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Bolu'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Yağmurla birlikte bulutlar gökyüzünü mor renge boyadı.

Bolu'da şimşekler geceyi aydınlattı

BOLU - Bolu'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte gökyüzünü aydınlatan şimşekler, görsel şölen oluşturdu.

Bolu'da gün boyu kapalı seyreden hava, gece saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler, geceyi aydınlattı. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler, bulutların ardından gökyüzünü mor rengine kapladı. Yarım saat boyunca etkili olan sağanak kısa sürede etkisini yitirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel
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