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Bolu'da gazetecilere intiharı önleme farkındalık eğitimi düzenlendi

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Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği üyeleri, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İntiharı Önleme Farkındalık' eğitimine katıldı. Eğitimde, intihar vakalarını haberleştiren basın mensuplarının dikkat etmesi gereken noktalar anlatıldı.

Bolu'da gazetecilere yönelik "İntiharı Önleme Farkındalık" eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği üyeleri katıldı.

Psikiyatri uzmanı, psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından verilen eğitimde, kişileri intihar etmeye yönlendiren nedenler anlatıldı.

Türkiye ve dünyadaki intihar oranlarının paylaşıldığı eğitimde, intihar vakalarını haberleştiren basın mensuplarının, özendirmeden kaçınması ve detay vermemesi gerektiğine değinildi.

Kaynak: AA / Güncel

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