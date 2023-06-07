Bolu'da Gazetecilere Acil Afet ve İlk Yardım Eğitimi Sertifikaları Verildi

Bolu Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve kentteki gazeteciler arasında imzalanan 'Acil Afet ve Temel İlk Yardım Eğitimi' protokolü kapsamında 23 basın mensubu eğitimleri başarıyla bitirdi. Gazetecilere 'İlk Yardımcı Belgesi' ile 'İlk Yardımcı Kimlik Kartları' verildi.

Bolu'da acil afet ve ilk yardım eğitimi alan gazeteciler için sertifika töreni düzenlendi.

Bolu Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve kentteki gazeteciler arasında imzalanan "Acil Afet ve Temel İlk Yardım Eğitimi" protokolü kapsamında 23 basın mensubu eğitimleri başarıyla bitirdi.

Vali Erkan Kılıç, gazetecilere "İlk Yardımcı Belgesi" ile "İlk Yardımcı Kimlik Kartları"nın verildiği törende yaptığı konuşmada, ilk yardımın aslında bütün vatandaşların alması gereken eğitim olduğunu belirtti.

Kılıç, özellikle de trafik kazası, yangın, zehirlenme gibi olaylarla iç içe olan gazetecilerin ilk yardımı bilmesinin önemine dikkati çekerek, gerek haber takibinde gerekse de günlük yaşamda insanlarla bir arada olan basın mensuplarının yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebileceğini anlattı.

Konuşmanın ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan 23 gazeteci sertifikalarını Vali Kılıç'tan aldı.