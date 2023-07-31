Bolu'da Forklift Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Bolu'da bir fabrikada çalışan Nurten Çetin, üzerine devrilen forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti. Forklift sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Bolu'da, bir fabrikada üzerine forklift devrilen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı, Vakıfgeçitveren köyü mevkisinde bulunan bir fabrikada işçi olarak çalışan 44 yaşındaki Nurten Çetin'in üzerine forklift devrildi.
Fabrika çalışanlarınca durumun bildirildiği 112 acil sağlık ekiplerince yapılan kontrolde forkliftin altında kalan Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Forklift sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel