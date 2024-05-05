Bolu'da fırtınada devrilen çam ağaçları kaldırılıyor

Bolu'da kış aylarında fırtınada devrilen çam ağaçlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yedigöller Milli Parkı, Aladağ, Abant Gölü Milli Parkı, Sarıalan, At Yaylası ve Gölcük Tabiat Parkı mevkilerinde kış ve ilkbaharda etkili olan fırtınalarda devrilen veya kırılan ağaçlar, elverişli hava şartlarıyla toplanmaya başlandı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan tespit çalışmasının ardından ekipler, çok sayıda çam ağacını damgalama işlemlerinin ardından bulundukları yerden almaya başladı.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, AA muhabirine, kış ve ilkbahar aylarında çok şiddetli rüzgarların yaşandığını belirterek, "Bu rüzgarlar nedeniyle de bazı yörelerde devrikler meydana geldi. Tespit çalışması ekiplerimiz tarafından yapıldı. Damgaları yapıldı." dedi.

Havaların ısınmasıyla ağaçların kaldırılmaya başlandığına değinen Şentürk, "Devrikleri orman içerisinde bıraktığımız zaman doğada farklı türlerde zararlı böcekler oluşabiliyor. Devrikleri orman içerisinden çıkartmak için yoğun çalışma içerisindeyiz." ifadesini kullandı.