Bolu'da Firari Hükümlü Yakalandı, Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
Bolu'da, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.Z.A. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ayrıca, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 94 gram kubar esrar ve yasa dışı silahlar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Bolu'da hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerce yapılan operasyonda "gece vakti silahla yağma" suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Z.A. yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında, 94 gram kubar esrar, 28 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.