Bolu'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Bolu Güncel Haberler

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