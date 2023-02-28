Bolu'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Güncel