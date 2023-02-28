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Bolu'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Bolu'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Bolu Güncel Haberler

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