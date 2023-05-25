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Bolu'da FETÖ operasyonu: 1 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Bolu'da FETÖ/PDTY soruşturmaları çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan kadın adliyeye sevk edildi.

Bolu'da FETÖ operasyonu: 1 şüpheli adliyeye sevk edildi

BOLU Bolu'da FETÖ/PDTY soruşturmaları çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan kadın adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları çerçevesinde Z.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda kent merkezinde bulunduğu tespit edilen Z.B.'nin evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Z.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca Z.B.'nin örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı da belirlendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Özkan - Güncel

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