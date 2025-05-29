Bolu'da FETÖ'nün Finansal Yapılanmasına Operasyon: 6 Gözaltı

Bolu'da FETÖ'nün Finansal Yapılanmasına Operasyon: 6 Gözaltı
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Bolu merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında, FETÖ'ye bağlı döner zinciri işletmelerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖ üyeliği ve örgütün finansmanıyla ilişkilendirildiği belirtildi.

Bolu merkezli iki ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal yapılanması kapsamında döner zincirine yönelik soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen döner zincirinin işletmelerine yönelik "FETÖ üyeliği ve örgütün finansmanı" suçundan çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bolu'da 5, Samsun'da 1 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan Y. A. (27), R.A. (31), Y.D. (35), M.Y.G. (33), E.A. (30) ve N.K. (48) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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