Bolu'da feci kaza: 1 ölü

BOLU - Bolu'da D-100 kara yolunda pikapla cipin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 karayolu Ankara istikameti Abant Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Hasan Çelikyönetimindeki 55 AEC 442 plakalı cip ile Sercan C. idaresindeki 14 DD 038 plakalı pikap çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle cip bariyerlere saplandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazayı cipin sürücüsü Hasan Çelik yaralı olarak atlattı. Aracın yolcu koltuğunun bulunduğu yerden giren bariyerler, itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Cip içerisinde yolcu konumunda bulunan Emine Hatun Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Emine Hatun Kurt'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılarak morga götürüldü. Kazayı yaralı olarak atlatan Hasan Çelik ise sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.