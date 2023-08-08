Bolu'da Fabrika Trafosunda Patlama ve Yangın

Bolu'da bir fırın ve pişirici cihazlar üreten fabrikanın bahçesinde bulunan trafoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle fabrikada bir gün üretime ara verildi.

BOLU'da fırın ve pişirici cihazlar üreten bir fabrikanın bahçesinde bulunan trafoda patlamanın ardından yangın çıktı. Trafodaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fabrikada üretime bir gün ara verildi.

Yukarısoku Mahallesi'nde fırın ve pişirici cihazlar üreten fabrikasının bahçesinde bulunan trafoda sebebi henüz belirlenemeyen patlama meydana geldi. Kabloların yanmaya başlamasının ardından trafodan dumanlar yükselirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafodaki patlama nedeniyle fabrikadaki elektrikler tamamen kesildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Elektrik kesintisi nedeniyle üretime bir gün ara verildi ve işçiler de bir günlük izne çıkarıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.