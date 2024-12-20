Bolu'da Fabrika İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 9 Yaralı
Bolu'da fabrikanın işçilerini taşıyan midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 9 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
İ.D. idaresindeki 14 AK 225 plakalı servis midibüsü, Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.