Bolu'da Evlerin Yakınında Yangın Çıktı
Dodurga Mahallesi'nde çıkan yangın, ihbar üzerine itfaiye ve polis ekiplerinin yoğun çabasıyla evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Bolu'da evlerin yakınında bulunan otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Dodurga Mahallesi'nde evlerin yakınında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan söndürdü.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel