Bolu'da evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Bolu'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bolu'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kent merkezine bağlı Aşağı Yuva köyünde S.Ö'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.