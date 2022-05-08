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Son dakika haberi: Evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

AA - Zafer Göder - Güncel
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Son dakika haber: Bolu'da evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Bolu'da evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Merkeze bağlı Yeniçaydurt Köyü'nde yaşayan E.Ç.'ye ait iki katlı betonarme evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi ve köylüler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, 2 katlı evin çatı katında hasar oluştu.

AA / Zafer Göder - Güncel

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