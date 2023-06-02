Bolu'da eşini öldürdükten sonra dere kenarına attığı iddiasıyla yargılanan kadının keşif yapıldı

Bolu'da eşini öldürdükten sonra dere kenarına attığı iddiasıyla hakkında dava açılan kadının yargılanması kapsamında olayın gerçekleştiği köyde keşif yapıldı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden jandarmanın güvenlik önlemleri altında Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyüne keşif için getirilen sanık Mürüvet Ö, olay günü yaşadıklarını uygulamalı olarak mahkeme heyetine aktardı.

Bolu'da eşini öldürdükten sonra dere kenarına attığı iddiasıyla hakkında dava açılan kadının yargılanması kapsamında olayın gerçekleştiği köyde keşif yapıldı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden jandarmanın güvenlik önlemleri altında Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyüne keşif için getirilen sanık Mürüvet Ö, olay günü yaşadıklarını uygulamalı olarak mahkeme heyetine aktardı.

Mürüvet Ö, 25 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü dile getirerek, olay günü de eşi tarafından saatlerce darbedildiğini ifade etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde eşinin kendisine silah doğrultması üzerine sobanın yanındaki bir odunla kocasının boynuna vurduğunu anlatan tutuklu sanık, "Sabah saat 7. sıralarında eşimi merdivenlerden indirerek bir çadır içinde el arabasına koydum. El arabasını tarlalardan dere kenarına götürdüm. Daha sonra eşimi çadırın içinden çıkartarak dereye attım." ifadesini kullandı.

Mürüvet Ö. olayı gerçekleştirdiği esnada kimseden yardım almadığını da sözlerine ekledi. Mürüvet Ö'nün akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği öğrenildi.

Duruşma, 14 Eylül'de Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edecek.

Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde 28 Aralık 2021'de kaybolan inşaat işçisi Metin Ö'nün (59) 31 Aralık'ta dere kenarında cesedi bulunmuştu.

Metin Ö'nün evindeki incelemelerde bir tahtada kan bulunmuş, cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan eşi Mürüvet Ö. tutuklanmıştı.