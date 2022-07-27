Bolu'da eşini darbederek bıçakla yaralamakla suçlanan zanlı tutuklandı Bolu'da eşini darbederek bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Bolu'da eşini darbederek bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. İddiaya göre, Orhan A. (32) hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen 25 Temmuz'da gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde yaşayan eşi B.A'nın yanına gitti. Evde çıkan tartışma sonucu eşini darbederek bıçakla yaralayan Orhan A. kaçtı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Orhan A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel AA / Zafer Göder Bolu Güncel Haberler

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