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Bolu'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' Projesi Tanıtıldı

Bolu'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' Projesi Tanıtıldı
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İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde, Bolu'da çocuklar ve gençlerin madde bağımlılığından korunmasına yönelik annelere yönelik bilinçlendirme toplantısı düzenlendi. Vali Aydın, annelerin çocuklarının korunmasındaki kritik rolüne dikkat çekti.

Bolu'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin tanıtımı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde yürütülen proje kapsamında çocukların ve gençlerin madde bağımlılığı ile diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunması amacıyla Bolu'da annelere yönelik bilinçlendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Abdulaziz Aydın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, çocukların ve gençlerin uyuşturucudan korunmasında ailelerin ve özellikle de annelerin kritik rolünü olduğunu belirtti.

Annelerin evlatlarıyla kurduğu güçlü iletişim ve sağladığı sevgi dolu ortamla onları dışarıdan gelebilecek tüm tehlikelere karşı koruduğuna değinen Aydın, "Anneler çocuklarını koruyan en önemli kalkandır. Annelerimizin, gençlerimizin hayatındaki hayati rolünü güçlendirmek, onları eğitmek ve bilinçlendirmek üzere başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi, toplumumuzun geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biridir." ifadelerini kullandı.

Program, "NarkoTır" gezisi ve narkotik dedektör köpeği "Hera"nın gösterisinin ardından sonra erdi.

Toplantıya, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Mevlüt Yıldırım, protokol üyeleri, anneler ve anne adayları katıldı.

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Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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