Bolu'da Emniyet Şeridi İhlali Yapan Sürücüler Polis Denetimine Takıldı

Bolu'da D-100 kara yolunun Üniversite Kavşağı'nda her sabah oluşan trafik yoğunluğu sebebiyle emniyet şeridini kullanan sürücüler polis denetimine takıldı. Polis ekiplerinin denetiminde onlarca sürücü trafikten kaçtı ama cezadan kaçamadı.

Emniyet şeridine giren sürücüler cezadan kaçamadı

BOLU - Bolu'da D-100 kara yolunun Üniversite Kavşağı'nda her sabah oluşan trafik yoğunluğu sebebiyle emniyet şeridini kullanan sürücüler polis denetimine takıldı. Polis ekiplerinin denetiminde onlarca sürücü trafikten kaçtı ama cezadan kaçamadı.

Bolu'da D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Üniversite Kavşağı'nda her sabah trafik yoğunluğu oluşuyor. Oluşan yoğunluk sebebiyle bölgede uzun araç kuyrukları meydana geliyor. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Üniversite Kavşağı'nda sık sık denetimler gerçekleştiriliyor. Sabah saatlerinde yapılan denetimlerde, trafik yoğunluğu sebebiyle emniyet şeridini kullanan sürücüler polis ekiplerine takıldı. Polis ekiplerinin denetiminde onlarca sürücüye emniyet şeridi ihlali sebebiyle 4 bin 64 bin ceza kesildi.

"Bence emniyet ekiplerinin burada durması çok güzel"

Polis ekiplerinin uygulamasını değerlendiren sürücü Emre Öztekin, "Bence emniyet ekiplerinin burada durması çok güzel. Trafiği kontrol altına alıyorlar. Emniyet ekiplerinin bu kavşakta bulunması çok güzel" dedi.

"Cezasını ödeyeceğiz"

Emniyet şeridi ihlalinden ceza kesilen sürücü, "Olması gereken bir şey, yanlış yaptık. Cezasını ödeyeceğiz. Yapılmaması gerekiyor. Trafiği görünce bir anlık dalgınlıkla girmiş bulundum" diye konuştu.