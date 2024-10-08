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Bolu'da Elektrikli Tellere Takılan Üç Ayı Güvenlik Kamerasında

Bolu'da Elektrikli Tellere Takılan Üç Ayı Güvenlik Kamerasında
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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde arı kovanlarını korumak için elektrik telli çitler ile çevrilen alana giremeyen 3 ayı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ayılar, kovanların etrafındaki önlemleri aşamayarak bölgeden uzaklaştı.

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu ve elektrik teller ile çevrilen alana giremeyen 3 ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kıbrıscık'ın Deveören köyünde yaşayan arıcı Erhamin Koç, kovanlarının etrafını ayılardan korumak için elektrikli tellerle çevirdi. Saat 02.00 sıralarında ormandan gelen 3 ayı, ağaçların arasından çıkarak kovanlara yaklaşmak istedi. Koç'un elektrikli tel önlemi nedeniyle ayılar, kovanların bulunduğu alana giremedi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ayılar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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