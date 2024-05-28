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Bolu'da ekonomik sıkıntı yaşayan kişinin üzerine 6 otomobilin kayıtlı olduğu ortaya çıktı

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Bolu'da ekonomik sıkıntı yaşadığı iddiasıyla bıçakla kendini yaralayan kişinin üzerine 6 otomobilin kayıtlı olduğu anlaşıldı. İşsiz olduğunu ve ekonomik sıkıntı yaşadığını iddia eden Ş.Ü. (39), kendini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Ş.Ü'nün eşi ve oğlu ise yetkililer tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne götürüldü.

Bolu'da ekonomik sıkıntı yaşadığı iddiasıyla bıçakla kendini yaralayan kişinin üzerine 6 otomobilin kayıtlı olduğu anlaşıldı.

Aktaş Mahallesi İmaret Meydanı'nda, yanında karısı ve oğlu bulunan bir kişinin bıçakla kendini yaraladığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İşsiz olduğunu ve ekonomik sıkıntı yaşadığını iddia eden Ş.Ü. (39), kendini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Polis ekiplerince ikna edilen Ş.Ü, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

Ş.Ü'ün eşi ve oğlu ise yetkililer tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne götürüldü.

İl Müdürlüğünde yapılan sorgulamada, Ş.Ü'nün üzerine 6 otomobilin kayıtlı olduğu, Ankara'nın Sincan ilçesinde ikamet ettikleri, kaymakamlıktan destek aldıkları ortaya çıktı.

Kaynak: AA / Güncel

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