Bolu'da Eğlence Mekanından İçki Çalan 3 Şüpheli Yakalandı

Bolu'da Eğlence Mekanından İçki Çalan 3 Şüpheli Yakalandı
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Bolu'da bir eğlence mekanından içki çalan 3 şüpheli, güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da yaklaşık 2 ay önce bir eğlence mekanından içki çalan 3 şüpheli yakalandı.

Dağkent Mahallesi'ndeki eğlence mekanından alkollü içecek çalınmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.

Polis ekipleri, yaklaşık 150 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Hırsızlık olayını bölgeye 2 farklı araçla gelen Ü.S, N.B. ve M.E.Y'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrasında nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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