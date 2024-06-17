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Bolu'da düşen serçe yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı

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Bolu'da bir apartmanın çatısındaki yuvadan düşen serçe yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yerine bırakıldı. Alpağut Mahallesi'nde yaşanan olayda vatandaşlar, yavru kuşun düştüğünü fark ederek itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak yavru kuşu yuvasına geri yerleştirdi. Vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

Bolu'da apartmanın çatısındaki yuvadan düşen serçe yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine bırakıldı.

Alpağut Mahallesi 223. Sokak'ta serçe yavrusunun 3 katlı apartmanın çatısındaki yuvadan düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiyeden destek istedi.

Bölgeye gelen ekipler, yavru kuşu merdivenli araç yardımıyla yuvasına bıraktı.?????

Vatandaşlar, desteklerinden ötürü ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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