Bolu'da durdurulan otobüste uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bolu'da yapılan bir uygulamada durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında 84,40 gram sentetik uyuşturucu ile 0,91 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.