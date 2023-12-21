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Bolu'da durdurulan oto kurtarıcıda 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Bolu'da jandarma ekiplerince durdurulan oto kurtarıcıda, farklı yerlere gizlenmiş 17 ruhsatsız tabanca bulundu. Bir şüpheli gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu'da jandarma ekiplerince durdurulan oto kurtarıcıda, 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir oto kurtarıcıyı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, farklı yerlere gizlenmiş 17 ruhsatsız tabanca bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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