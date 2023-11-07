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Bolu'da durdurulan araçta 4 silah ele geçirildi

Bolu'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 3'ü ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi. Araç sürücüsü ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.