Bolu'da durdurulan araçta 4 silah ele geçirildi
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Bolu'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 3'ü ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi. Araç sürücüsü ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Bolu'da polise ekiplerince durdurulan bir araçta 4 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında durdurulan araçta arama yaptı.
Aramada, 3'ü ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü B.A.P. (65) emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Güncel