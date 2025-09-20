Bolu'da Dünya Temizlik Günü Etkinliğiyle Doğa Temizlendi

Bolu'da Dünya Temizlik Günü dolayısıyla gönüllülerin katılımıyla atık toplama etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Gölköy Baraj Gölü çevresinde ve mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, gençler, aileler ve özel sektör çalışanları bir araya geldi.

Katılımcılar, doğanın korunmasına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla atık topladı.

Etkinlik boyunca en çok plastik atık, cam şişe ve ambalaj toplandı. Toplanan atıklar, belediye ekiplerince alandan taşındı.

Gençlik ve Spor il Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine, etkinliğe 7'den 70'e katılım olduğunu belirterek, "Sosyal sorumluluk çalışması içerisinde hem bireysel hem de toplumsal sorumluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Gelecek nesillere temiz dünya bırakmak için herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Güler, "Hem atık ayrıştırma işlemi yapıyoruz hem de çevre temizliği. Doğamızı temiz tutarak insanlara mesaj vermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Güler, çocukların çevre temizliği bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Lütfen, dünyamızı temiz tutun. 'Gelecek nesillere temiz dünya bırak' mesajını vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.