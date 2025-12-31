Haberler

Düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

Bolu'da bir düğün sırasında silahla ateş açarak panik yaratan K.Ş. ve M.E.K., jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

BOLU'da, bir düğün sırasında silahla ateş açtıkları belirlenen K.Ş. ve M.E.K., jandarma tarafından yakalandı. Ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş ekipleri, kentte düzenlenen bir düğün sırasında silahla ateş açıldığını tespit etti. Olayla ilgili bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, silah kullanan kişilerin K.Ş. ve M.E.K. olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Ş. ve M.E.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
