Haberler

Bolu'da Dönerciye Sopalı Saldırı!

Bolu'da Dönerciye Sopalı Saldırı!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir dönerci dükkanına gelen iki kişi, iş yerine ve sahibine sopalarla saldırdı. İşletmeci Hayati A., saldırganlarla hiçbir husumeti olmadığını belirtti.

BOLU'da dönerci dükkanına gelen 2 kişi, iş yerine ve sahibine sopalarla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırıda aldığı darbelerle yaralanan işletmeci Hayati A., "Husumetim yoktu, ne olduğunu anlamadım" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak'ta meydana geldi. Hayati A.'ya ait dönerci dükkanına otomobille gelen kimliği belirsiz 2 kişi, içeride müşterilerin bulunduğu sırada sopalarla iş yerine saldırdı. Şüpheliler, dükkanın camlarını kırarak sandalyeleri fırlattı. Dışarı çıkan iş yeri sahibi Hayati A.'yı da sopa ve yumruklarla darbeden saldırganlar, çevredekilerin müdahalesi üzerine olay yerinden araçla kaçtı. Saldırı sonucu iş yerinde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerinin ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldıranlarla bir husumeti olmadığını belirten Hayati A., "Ne olduğunu anlamadım, bir anda saldırıya uğradım. Sabah saatlerinden beri telefondan 'öldüreceğiz, yıkacağız, dağıtacağız' diyerek tehdit ediyorlardı. Bu kişilerle herhangi bir görüşmem yok, husumetim de yok. Sabah saat 08.30'da dükkana geldiler, o zaman polis ekiplerini çağırmıştım. Gittiler ama akşam tekrar gelip saldırdılar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Avukat Serdar Öktem suikastı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu suikastta şüpheliler için karar verildi
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olur

Herkesin endişe ettiği konu Erdoğan'ın da gündeminde: Bedeli ağır olur
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil

Netanyahu'dan ateşkes ilanı sonrası kafa karıştıran açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil

Netanyahu'dan ateşkes ilanı sonrası kafa karıştıran açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.