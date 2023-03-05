Bolu'da dolandırıcılıktan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Güncel Haberler Bolu'da dolandırıcılık suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan ve 32 suç kaydından aranan hükümlü yakalandı. Bolu'da dolandırıcılık suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan ve 32 suç kaydından aranan hükümlü yakalandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hükümlü T.D'nin (23) içerisinde bulunduğu otomobili Anadolu Otoyolu Paşaköy Mahallesi mevkisinde durdurdu. Yakalanan T.D, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Bu arada hükümlü T.D'nin İstanbul, Urfa, Samsun, Antalya, Zonguldak, İzmir, Sakarya, Hatay, Konya ve Erzurum'da, "bilişim sistemlerini kullanarak ve kredi kartı bilgilerini alarak dolandırıcılık" yapmaktan 32 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Bolu Güncel Haberler

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